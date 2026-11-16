Bắt đối tượng lừa bán xe ô tô chiếm đoạt 450 triệu đồng

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Chí Công (SN 1983, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc từng làm cộng tác viên mua bán xe ô tô cho một công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt.

Cụ thể, vào ngày 2/10/2026, đối tượng Đỗ Chí Công tự ý lấy một chiếc xe ô tô Toyota Veloz Cross thuộc sở hữu của công ty mang bán cho anh N.H.L. (trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) với giá 450 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ tiền và bàn giao xe, Công cố tình chưa giao giấy tờ xe, lấy lý do đang làm thủ tục rút hồ sơ.

Đối tượng Đỗ Chí Công tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: CAHY).

Đến ngày 3/10/2026, khi biết anh N.H.L. có nhu cầu bán lại chiếc xe, Công tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng có khách muốn mua xe với giá 485 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Công tự lập giấy mua bán xe với một người mua không có thật, chụp ảnh gửi cho anh N.H.L. và thông báo khách đã đặt cọc 10 triệu đồng.

Đồng thời, Công hẹn ngày 11/10/2026 sẽ thanh toán số tiền còn lại cho anh N.H.L.

Tin tưởng đối tượng Công, anh N.H.L đã giao lại xe cho Công mà không chút hoài nghi.

Tuy nhiên, sau khi nhận lại xe, Công không thực hiện việc bán xe như đã thông báo mà mang xe trả lại công ty.

Sau khi chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của anh N.H.L, Công sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Hiện, vụ án đang được Cơ qun Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.