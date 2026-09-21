Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của TAND khu vực 2 TP Cần Thơ liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”. Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Châu.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin có liên quan để làm rõ nội dung, nguồn đăng tải và hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Kết quả xác minh, Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do TAND khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình xét xử, Châu có hành vi gây mất ANTT tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.

Không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, nhưng Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải công khai một số bài viết sai sự thật liên quan đến vụ việc và những người liên quan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Châu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook nêu trên để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Châu, thu giữ tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.