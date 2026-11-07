Bắt đối tượng hứa lo nhà định cư nước ngoài, lừa chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Hồng Thái (sinh năm 1981, cư trú khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3-2025, Thái nắm bắt được thông tin chị Đ.T.V (sinh năm 1973, ngụ phường Phú Nhuận, TP.HCM) đang có nhu cầu tìm mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống. Nhận thấy "cơ hội", Thái chủ động tiếp cận, khoe khoang cùng với người em gái đang định cư ở nước ngoài có thể giúp chị V. lo trọn gói việc tìm mua nhà.

Vì quá tin tưởng vào lời hứa hẹn và sự hậu thuẫn từ người em gái ở nước ngoài của Thái, trong khoảng thời gian từ ngày 11-4-2025 đến 23-4-2025, chị Đ.T.V đã nhiều lần chuyển khoản cho Thái với tổng số tiền lên đến trên 11 tỉ đồng.

Bắt tạm giam Đào Hồng Thái vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, sau khi "bỏ túi" số tiền khổng lồ, Thái hoàn toàn không thực hiện bất kỳ giao dịch hay công việc tìm nhà nào như đã cam kết. Thay vào đó, đối tượng mang toàn bộ số tiền đi tiêu xài cá nhân và hiện tại không có khả năng hoàn trả cho bị hại.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.