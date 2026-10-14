Bắt đối tượng giúp sức Tổng Giám đốc vận chuyển trái phép hơn 80 tấn phóng xạ

Với tinh thần chủ động, mưu trí, kiên quyết, không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã tích cực thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng, từng mắt xích trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra được tiến hành chặt chẽ, khách quan, toàn diện, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Trần Nhật Anh (SN 1988, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM), là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Ngày 10-10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”. Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra lấy lời khai của đối tượng Trần Nhật Anh

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng Monazite (qua giám định là Chất phóng xạ) của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Ngày 13-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm về tội Vận chuyển trái phép chất phóng xạ.