Bắt đối tượng giết người cướp của trốn truy nã 43 năm

Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành lệnh bắt đối với nghi phạm liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản cách đây hàng chục năm.

Công an bắt giữ đối tượng sau hàng chục năm gây án (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo đó, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt, di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (nay là xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) về đến Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ, năm 1979, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân tên P.T.P (22 tuổi, ở cùng địa phương) để cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai vàng.

Sau khi gây án, Nguyễn Thị Tuyết bỏ trốn nhưng đã bị Công an tỉnh Nghĩa Bình lúc đó bắt giữ. Nguyễn Thị Tuyết bị án tù chung thân về tội “giết người” và “cướp của”.

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Tuyết.

Trong quá trình trốn truy nã Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên, sinh năm 1962. Nguyễn Thị Tuyết trốn tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống lập gia đình có chồng, con, cháu.

Sau 43 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết bị công an bắt giữ trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi Tuyết sinh sống.