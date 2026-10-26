Bắt đối tượng giả mắc ung thư lừa tiền chữa bệnh

Ngày 26/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”, giới thiệu bản thân chưa có vợ con và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bằng cách này, Công làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Nguyễn Chí Công bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CA)

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công dùng điện thoại làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng người đàn ông quen biết, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công với lý do hỗ trợ chi phí chữa bệnh. Tổng số tiền người phụ nữ này đã chuyển là hơn 337 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Đáng nói, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị N.T.K yêu cầu Công trả lại số tiền đã đưa. Do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị N.T.K đã trình báo cơ quan Công an. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.