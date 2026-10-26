Bắt đối tượng giả doanh nhân lừa tình, chiếm đoạt tiền

Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công. Ảnh: CACC

Ngày 26/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công tạo lập danh tính giả là “Nguyễn Minh Luật”, giới thiệu bản thân chưa có vợ con và giữ chức vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công nói dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công dùng điện thoại làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng những thông tin này, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công với lý do chữa bệnh, tổng cộng hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Không dừng lại ở đó, từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác. Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị N.T.K yêu cầu Công trả lại số tiền đã đưa.

Do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc. Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị N.T.K đã trình báo cơ quan Công an. Qua vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay cả khi người đề nghị vay, mượn tiền là người quen hoặc người đang có quan hệ tình cảm, người dân cũng cần thận trọng, xác minh thông tin trước khi giao tiền, nhất là những trường hợp đưa ra lý do mắc bệnh hiểm nghèo, cấp cứu hoặc cần tiền gấp để điều trị ở nước ngoài.

Người dân không nên chỉ dựa vào hình ảnh, tin nhắn hoặc giấy tờ gửi qua mạng xã hội để xác định tính xác thực của thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.