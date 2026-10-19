Bắt đối tượng gây rối trật tự công cộng sau 1 năm lẩn trốn

Trước đó, rạng sáng 4/10/2025, Phàn A Vinh (sinh năm 2007, KHTT tại tỉnh Tuyên Quang) cùng một số đối tượng điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường và sử dụng hung khí để gây rối trật tự công cộng, tại khu vực km4+ 100 quốc lộ 17B thuộc địa bàn phường Nhị Chiểu, TP. Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về các tội gây rối trật tự và sử dụng vũ khí quân dụng.

Đối với Phàn A Vinh là đối tượng tham gia vụ án sau khi gây án đã lẩn trốn.

Công an phường Nhị Chiểu vừa bắt giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng sau 1 năm lẩn trốn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nhị Chiểu đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Nếnh, TP. Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phàn A Vinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.