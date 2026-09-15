Bắt đối tượng gây án giết người

Hiện trường vụ án.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Tân Phú Trung nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường và bắt giữ đối tượng gây án.Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1990), kết hôn với con trai bà T. vào năm 2011 và có 2 người con gái. Đến khoảng năm 2023, chồng Nghĩa bỏ đi, Nghĩa ở lại sống chung nhà với bà T., mọi sinh hoạt đều tự lo nên phải đi làm thuê để nuôi con nhỏ.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan chức năng.

Trong thời gian sống chung, giữa Nghĩa và gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 15-9, Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T., khiến bà T. tử vong tại chỗ.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.LONG GIANG - PHƯỚC THANH