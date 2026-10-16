Bắt đối tượng dùng kiếm đập phá tài sản, đăng các clip thách thức lên mạng

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt.

Ngày 16/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông tin, đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, trú TDP Quảng Lăng Đông, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và có dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Trước đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện tài khoản Facebook tên “Không Cần Biết” đăng các video cảnh một người dùng hung khí đập phá tài sản, chửi bới, thách thức người khác.

Trước những hình ảnh có nội dung bạo lực nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương và trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Đà Nẵng cùng Công an phường Điện Bàn Đông khẩn trương xác minh, làm rõ người đăng tải và diễn biến vụ việc.

Huỳnh Văn Minh Nhựt đăng tải các video về diễn biến hành vi vi phạm pháp luật lên mạng xã hội.

Công an xác định, chủ tài khoản Facebook trên là Huỳnh Văn Minh Nhựt. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Nhựt và người tên Lộc. Nhựt cho rằng tài khoản Facebook “Văn Quý Lộc” xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị Hường (trú TP Hội An cũ) - người quen của Nhựt. Sau khi cãi nhau qua điện thoại, bình luận trên Facebook mà không được xin lỗi, Nhựt bực tức tìm đến nơi Lộc làm việc ở tiệm giặt ủi tại phường Hội An để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 12/10, Nhựt thuê ôtô, mang theo cây kiếm dài khoảng 60cm rồi tìm đến nơi Lộc thuê làm tiệm giặt ủi. Nhựt đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, chửi bới, yêu cầu Lộc ra mặt. Nhựt nhặt gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau một ô tô đậu trước tiệm, làm hư hỏng tài sản.

Trong lúc thực hiện các hành vi trên, Nhựt nhờ một người đi đường quay video bằng điện thoại của mình. Rạng sáng 13/10, Nhựt đăng tải 2 clip lên trang “Không Cần Biết”, ghi nhận hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm lượt thích và nhiều bình luận, chia sẻ, khiến vụ việc tiếp tục lan truyền trên không gian mạng.

Rời tiệm giặt ủi, Nhựt đến Nhà nghỉ Th.N ở phường Điện Bàn, nơi gia đình Lộc kinh doanh, tay vung kiếm la hét, thách thức Lộc ra mặt. Nhựt ném kiếm xuống đường, mở cửa đi vào trong, lên tầng 2 và dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ.

Khoảng 8 giờ ngày 13/10, Nhựt quay lại nhà nghỉ để đe dọa, yêu cầu gia đình Lộc phải xin lỗi. Sau đó, Nhựt cầm kiếm tìm Lộc thì bị lực lượng Công an triệu tập làm việc.