Bắt đối tượng dùng hợp đồng góp vốn giả cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hơn 24 tỷ

Trước đó, ngày 5/6/2026, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (SN 1963, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng.

Đối tượng Trần Thị Hồng bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà N.T.H.L thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà N.T.H.L có thửa đất rộng 6.000 m² đứng tên con trai là anh N.A.K, Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà N.T.H.L và anh N.A.K ký xác nhận.

Đáng chú ý, chỉ trong 1 năm, khoản nợ 20,5 tỷ đồng đã bị đẩy lên hơn 48 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, số tiền tăng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 48 tỷ đồng vào tháng 3/2024 với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà N.T.H.L không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả cách này để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà N.T.H.L vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Tuy nhiên, Phòng CSHS đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000 m² hoàn toàn không có thật.

Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép.

Số tiền thu lợi bất chính được cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù bà N.T.H.L chưa thanh toán các khoản lãi trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả để khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc bà N.T.H.L trả tiền.

Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.