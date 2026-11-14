Bắt đối tượng dùng hợp đồng góp vốn để che giấu hành vi cho vay lãi nặng

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (SN 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Được biết tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1963, trú phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng. Theo đó, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà Loan vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 09/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà bà Loan phải thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Loan không trả nợ đúng hạn như đã hứa.

Theo Cơ quan Công an, Hồng biết gia đình bà Loan có thửa đất rộng 6.000m² tại góc đường Cách Mạng Tháng Tám – Lê Thanh Nghị – Thăng Long, đứng tên con trai bà Loan là Nguyễn Anh Khoa nên đã tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản. Dù biết thửa đất có tranh chấp, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” trên khu đất và yêu cầu mẹ con bà Loan ký xác nhận.

Với mức lãi suất Hồng yêu cầu từ khoảng hơn 8,6 đến 9,3%/tháng, trong vòng một năm, khoản nợ 20,5 tỷ đồng của bà Loan đã tăng lên thành 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, số tiền tăng lên 32 tỷ đồng và được Hồng "phù phép" thành “tiền chia cổ phần đợt 1”, sau đó tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng vào tháng 3/2024 với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”. Khi bà Loan không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả cách này để khởi kiện tại TAND khu vực 1 – Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng…

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Trần Thị Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà Loan vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Tuy nhiên, bằng việc kiên trì thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc và xác định Trần Thị Hồng có hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép. Số tiền thu lợi bất chính được Cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng.

Do bà Nguyễn Thị Hồng Loan chưa thanh toán các khoản lãi trên, Hồng sử dụng những hợp đồng góp vốn giả để khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc bà Loan trả tiền. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Được biết trước đó, phía bà Nguyễn Thị Hồng Loan đã sử dụng lô đất 6.000m2 nói trên thế chấp để vay vốn tại một ngân hàng, đồng thời tiếp tục làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay của cá nhân khác và không trả nợ đúng hạn nên bị tố cáo là “lừa đảo”. Sau đó bà Loan mới thanh toán nợ cho một số cá nhân có đơn tố cáo…