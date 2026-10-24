Bắt đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc tại nơi gây án. Ảnh: TTXVN phát

Tối 24/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 40 phút triển khai lực lượng truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (sinh năm 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh), liên quan vụ dùng dao uy hiếp, cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24/10, một nam giới điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng K.T.N.P ở phường Tân Khánh, sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm là chị T.T.G.H. (sinh năm 1997) nhằm cướp tài sản. Bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Lấy lời khai đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Đến khoảng 9 giờ ngày 24/10, bị hại đến cơ quan Công an trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an xác định, khống chế và bắt giữ Nguyễn Minh Đắc, đồng thời thu giữ phương tiện và hung khí sử dụng trong vụ cướp.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.