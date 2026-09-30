Bắt đối tượng dùng dao cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ

Vào khoảng 23h10 ngày 26/9, anh T.A.T. (sinh năm 2004, trú tại thôn Văn Lãng, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) là lái xe ôm công nghệ nhận được thông tin đặt xe của một thanh niên trên ứng dụng.

Đến nơi, thanh niên yêu cầu tài xế chở đến khu vực đường đất ven sông Bắc Hưng Hải, thuộc thôn Thượng Nguyễn, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Đàm Phương Đông (bên trái) cùng bị hại chỉ dẫn tại hiện trường vụ cướp tài sản. (Ảnh: CAHY).

Khi đến địa điểm trên, lợi dụng khu vực vắng người, đối tượng bất ngờ xuống xe, rút dao đe dọa và yêu cầu anh T. đưa tiền.

Do lo sợ bị tấn công, anh T. đã chuyển 170.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tên Đông.

Sau khi chiếm đoạt tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh T. chở về hướng xã Bát Tràng.

Đến khu vực cầu Bông Lau (xã Phụng Công), phát hiện có người dân và lực lượng bảo vệ, nên anh T. hô hoán để tìm sự giúp đỡ.

Lúc này, đối tượng lập tức bỏ chạy nhưng bị bảo vệ khu đô thị Ecopark cùng quần chúng nhân dân truy đuổi, bắt giữ.

Tại hiện trường, đối tượng gây ra vụ cướp tự nguyện giao nộp con dao đã sử dụng để đe dọa anh T. cùng chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Đàm Phương Đông (sinh năm 2008, trú tại xã Bát Tràng, TP. Hà Nội).

Đối tượng Đông khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, nên đã thực hiện vụ cướp tài sản trên.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.