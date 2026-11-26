Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo về việc một hộ dân trên địa bàn xã Hùng Chân bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều tài sản. Theo trình báo, vụ việc xảy ra ngày 11/11, đối tượng đã lấy đi 29 chỉ vàng trang sức, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 470 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do đối tượng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu hành vi phạm tội. Khi đột nhập vào nhà dân, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt, đồng thời không để lại dấu vết đáng kể tại hiện trường. Đáng chú ý, sau khi gây án, đối tượng không di chuyển theo các tuyến đường thông thường mà men theo đường đồi núi để tránh bị hệ thống camera an ninh ghi lại hình ảnh.

Với quyết tâm đấu tranh, làm rõ vụ án, lực lượng Công an đã kiên trì rà soát, lần theo các dấu vết và xác định nghi phạm là Vang Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Đức đã nhanh chóng rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng khai nhận, sau khi lấy được số tài sản trên đã mang về chôn giấu trong vườn nhà mình rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Từ lời khai của Đức, Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm, thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp để trao trả cho bị hại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Vang Văn Đức để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Vang Văn Đức và tang vật vụ án

Qua vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có thể diễn biến phức tạp. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm.

Theo đó, các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống tường rào, bảo đảm đủ độ cao, chắc chắn, hạn chế nguy cơ bị các đối tượng trèo qua đột nhập. Đồng thời, kiểm tra, gia cố các vị trí cửa ra vào, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum, cửa sổ, cửa chớp; bảo đảm tất cả các cửa được khóa an toàn trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ. Người dân nên sử dụng các loại khóa chất lượng tốt, có thương hiệu uy tín, khả năng chống cắt phá, cạy mở từ bên ngoài nhằm hạn chế nguy cơ bị kẻ gian đột nhập.