Bắt đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau 5 giờ gây án, cách hiện trường 200 km

Tin cho biết, khoảng 17 giờ 20 ngày 02/10, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng nhận được tin báo của chị N.N.B.T., chủ tiệm vàng Kim Chi (ở thôn Lạc Nghiệp, xã D'Ran) về việc vào lúc 17 giờ 14 cùng ngày, tại tiệm vàng có một đối tượng là nam thanh niên khoảng 18-25 tuổi, nói giọng miền Nam, mặc áo mưa ni lông màu tím (loại sử dụng một lần), đi dép xỏ ngón (loại dép tông), đeo khẩu trang đen, đội mũ bảo hiểm xám đen, điều khiển xe mô tô hiệu Dream màu đỏ (không có biển số), đến tiệm vàng vào hỏi mua nhẫn vàng, dây chuyền vàng. Khi chị T. đưa một nhẫn vàng (2 chỉ), đối tượng vờ đeo vào tay để thử rồi cầm nhẫn vàng bỏ chạy ra ngoài, điều khiển xe Dream tẩu thoát.

Đối tượng cướp tiệm vàng được camera ghi hình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ, truy tìm đối tượng gây án.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã bắt giữ đối tượng T.V.P.L (SN 2007, thường trú tại Đông Phước, Đông Hiệp, TP. Cần Thơ), khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát khỏi tỉnh Lâm Đồng được hơn 200 km. thu giữ tang vật, phương tiện liên quan. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng T.V.P.L về hành vi “Cướp giật tài sản” theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cơ quan, tổ chức và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.