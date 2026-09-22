Bắt đối tượng cướp giật điện thoại tại xã Chư Prông

Theo đó, ngày 22-9, em T.T.L.P (SN 2011, trú tại xã Chư Prông) đã đến Công an xã Chư Prông trình báo về việc bị cướp giật điện thoại vào tối 21-9.

Đối tượng Tú (thứ 2 từ trái qua) đã cướp giật điện thoại của em T. Ảnh: Quốc Bảo

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-9, khi em P. đang ngồi sau xe đạp điện do em Đ.M.P (SN 2011, trú tại xã Ia Boòng) chở đi trên đường làng Xung Peng (xã Chư Prông) thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát, giật điện thoại P. đang cầm trên tay.

Cú giật mạnh làm chiếc xe bị mất thăng bằng và phải dừng lại bên đường, đối tượng đã điều khiển xe máy trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Prông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh. Đến ngày 22-9, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Tú (SN 1999, trú tại thôn Bình Thanh, xã Chư Prông).

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận: Vào chiều 21-9, đối tượng ngồi nhậu cùng bạn. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, Tú đi xe máy về nhà. Khi đi trên đường thấy P. cầm điện thoại trên tay nên đã nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện lực lượng Công an đã tạm giữ đối tượng Tú và thu giữ chiếc điện thoại cùng xe máy đối tượng dùng để gây án để phục vụ công tác điều tra.