Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Sau 17 ngày lẩn trốn, khoảng 16h chiều nay 7/11, các lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hồ Văn Tình - đối tượng cuối cùng bị truy nã đặc biệt trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Đối tượng này bị vây bắt khi đang lẩn trốn dưới một bộng giếng bê tông trong khu đồi rừng ở thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Phạm nhân Hồ Văn Tình tại thời điểm bị bắt giữ.

Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Nhân thân đối tượng này từng bị TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và đã chấp hành xong hình phạt ngày 12/12/2020. Đến ngày 7/6/2024, trong lúc tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt Tình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì đối tượng này cầm dao đâm hai cán bộ Công an.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/HSST ngày 13/1/2025 của TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Hồ Văn Tình 20 năm tù về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hồ Văn Tình vào Trại giam A2 ngày 18/4/2025 theo quyết định thi hành án phạt tù số 17/QĐ-TA ngày 14/2/2025 của TAND tỉnh Gia Lai.

Dẫn giải phạm nhân Hồ Văn Tình rời khu đồi núi.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 15h30’chiều 21/10/2026, Hồ Văn Tình cùng 3 phạm nhân khác là Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trốn khỏi Trại giam A2 khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1.

Ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh – Giám thị Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân nêu trên.

Phạm nhân Hồ Văn Tình khi bị bắt giữ.

Sau nhiều cuộc truy lùng quyết liệt, đến 4h39’ sáng 24/10, lực lượng Công an đang thực thi nhiệm vụ tại phía Đông chân đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường.

Tiếp đó, phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy bị bắt vào tối 28/10 khi đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đến 0h10’ sáng 3/11, phạm nhân thứ ba là Lữ Văn Toàn bị bắt giữ khi đang đi ven triền núi tại khu vực Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, sau 17 ngày kể từ khi lẩn trốn và bị truy nã đặc biệt, 4 phạm nhân Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình lần lượt bị truy bắt.