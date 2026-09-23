Bắt đối tượng cố ý gây thương tích khiến cậu ruột tử vong

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đỗ Thành bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ảnh: Công an Tp.Đà Nẵng.

Khoảng 11h ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc phát hiện ông Đ.M. (SN 1972) tử vong tại một căn nhà trên đường Hùng Vương, xã Đại Lộc, Tp.Đà Nẵng, trên người có thương tích ở vùng đầu.

Qua xác minh, tối 18/9, Đỗ Thành (SN 1990, trú cùng nhà với ông Đ.M.) đến nhà C.H.V. (SN 1986, trú xã Đại Lộc) ăn nhậu. Khoảng 20h20, nhận thấy Thành say xỉn, mất kiểm soát, anh V. chở Thành về nhà.

Khi Thành vừa xuống xe, ông Đ.M. là cậu ruột của Thành từ trong nhà đi ra và xảy ra lời qua tiếng lại. Thành ôm giữ ông Đ.M., trong lúc giằng co cả hai cùng ngã xuống nền xi măng phía trước nhà, Thành nằm đè lên người ông Đ.M. rồi đi vào phòng ngủ.

Phát hiện ông Đ.M. bị chảy máu vùng đầu, anh V. báo công an xã và cùng lực lượng công an đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tại xã Đại Lộc để sơ cứu. Tuy nhiên, ông Đ.M. không đồng ý nhập viện nên khoảng 23h cùng ngày được anh V. đưa về nhà.

Sau khi anh V. rời đi, giữa ông Đ.M. và Thành tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thành có hành vi đẩy ông Đ.M. ngã, khiến vùng đầu đập vào bờ tường trong phòng ngủ, sau đó Thành về phòng ngủ.

Khoảng 8h45 ngày 19/9, Thành thức dậy, phát hiện ông Đ.M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có máu. Thành đề nghị đưa ông đi bệnh viện nhưng ông không đồng ý. Khoảng 9h10, Thành đến nhà anh V. lấy xe máy rồi quay về. Khi trở lại, Thành phát hiện ông Đ.M. đã tử vong nên vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Đại Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Kết quả khám nghiệm ghi nhận nhiều dấu vết máu tại khu vực sân trước và phòng ngủ; tại bức tường gần vị trí đầu nạn nhân có dấu vết máu cùng tóc bám dính.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của ông Đ.M. là chấn thương sọ não, với tổn thương nghiêm trọng tại vùng hộp sọ phía sau và tụ máu trong não.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng xác định Đỗ Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau, gây thương tích cho ông Đ.M. dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.