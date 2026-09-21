Bắt đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu (SN 1968, ngụ phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ), để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, Công an TP. Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của TAND khu vực 2 - Cần Thơ liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt, được cho là ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyễn Thị Châu bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACT.

Tiếp nhận kiến nghị, cơ quan điều tra tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu hoạt động của tài khoản Facebook trên.

Kết quả xác minh xác định, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do TAND khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Không đồng ý với kết quả giải quyết các vụ án, bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định, mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải một số bài viết liên quan đến vụ việc và những người liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Châu thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra sau đó trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định nội dung các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ phối hợp các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của bị can Châu, thu giữ tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử liên quan để phục vụ điều tra.