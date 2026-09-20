Bắt đối tượng có hai tiền án và lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản

Đối tượng Lương Ngọc Tú (SN 1995, ngụ bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định truy nã số 15383/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 31/12/2025 về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đây là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang nay đây mai đó.

Đối tượng Tú khi bị bắt

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã chủ động rà soát, thu thập thông tin, xác minh di biến động của đối tượng, qua đó xác định Lương Ngọc Tú đang có mặt tại khu vực thôn Đạ Sar, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tối ngày 18/09, Tổ công tác Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Lương Ngọc Tú.

Quá trình bắt giữ đối tượng diễn ra bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và đối tượng, đúng trình tự, thủ tục. Sau khi bắt giữ, Công an phường đã tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.