Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 3, điều 173 BLS đối với Vũ Văn Bằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó vào ngày 7/10, kẻ gian đột nhập phòng thực hành tin học tại phân hiệu Mậu Lâm Bắc thuộc Trường THCS Trần Hào, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk để lấy trộm nhiều thiết bị, linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra truy xét hành tung thủ phạm.

Vũ Văn Bằng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA Đắk Lắk

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy vết thủ phạm xuyên suốt chặng đường hơn 400km và đã bắt giữ Vũ Văn Bằng, khi đối tượng này đang lưu trú tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng.

Từng có 3 tiền án về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”, nhưng Vũ Văn Bằng không hoàn lương hướng thiện, mà thường dò tìm trên các trang mạng xã hội, khai thác thông tin những bài viết, hình ảnh liên quan đến các doanh nghiệp, công sở, trường học vừa lắp đặt máy tính, thiết bị điện tử.

Vũ Văn Bằng cùng tang vật liên quan vụ trộm. Ảnh: CA Đắk Lắk

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, Bằng biết được một dàn máy tính lắp đặt trong phòng thực hành tin học tại phân hiệu Mậu Lâm Bắc thuộc Trường THCS Trần Hào, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7/10, Bằng đi xe khách từ TP Đà Nẵng vào phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk rồi tìm đến phân hiệu Mậu Lâm Bắc ngay trong đêm hôm đó. Sau khi cắt nguồn điện để vô hiệu hóa camera an ninh, đối tượng này cắt khóa phòng thực hành tin học, đột nhập vào bên trong tháo trộm hàng loạt linh kiện trong 44 máy tính gồm Chip CPU, thanh Ram, ổ cứng có tổng trị giá khoảng 455 triệu đồng, rồi mang về TP Đà Nẵng. Tuy nhiên chỉ sau 24 giờ truy nóng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Vũ Văn Bằng, đồng thời truy thu tang vật có liên quan.