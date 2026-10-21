Bắt đối tượng có 2 lệnh truy nã sau 7 năm lẩn trốn

Đối tượng Phan Văn Chương bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đã bắt giữ Phan Văn Chương (SN 1997, ở tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh.

Theo hồ sơ, tối 26/11/2019, trong lúc tổ chức ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh trước đây), Chương mâu thuẫn với anh N.H.P. (SN 1983, cùng địa phương).

Trong quá trình xô xát, Chương dùng dao xếp đâm một nhát vào ngực trái anh P. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 3/12/2019, Chương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã số 1509 về hành vi giết người.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 15/3/2019, Chương gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú Sơn, xã Cam Phú (TP Cam Ranh trước đây) rồi bỏ trốn. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định truy nã bị can số 840 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.'