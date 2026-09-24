Bắt đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền của phụ nữ

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Vĩnh Hòa (An Giang) xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản, thời điểm xảy ra vào ban ngày, khu vực vắng người, nhằm vào phụ nữ đang sinh hoạt, buôn bán hoặc lưu thông trên đường và bị cướp giật dây chuyền.

Trước tình hình trên, Công an xã Vĩnh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp nghi vấn, đồng thời bố trí lực lượng mật phục tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ cao.

Hồ Văn Hậu bị bắt. Ảnh: Công an An Giang.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 18/9, công an xã phát hiện, khống chế Hồ Văn Hậu (SN 1993, ngụ tại ấp Cái Nhum, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) khi đối tượng đang điều khiển xe trên tuyến Quốc lộ 63, thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa.

Qua đấu tranh, Hậu khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Hậu khai nhận thực hiện thêm 1 vụ cướp giật tài sản tại xã Đông Thái, tỉnh An Giang.

Công an xã Vĩnh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.