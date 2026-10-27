Bắt đối tượng cho vay lãi nặng

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng T.

Các tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an phát hiện đối tượng T. có dấu hiệu cho vay tiền với lãi suất cao. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ và điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng T. có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng Công an tạm giữ khẩn cấp đối tượng T. để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể, đối tượng T. đã cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay này ước tính khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, có những khoản vay áp dụng mức lãi suất vượt quy định.

Hiện, Công an xã Thượng Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.