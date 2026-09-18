Bắt đối tượng chở pháo nổ từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh

Sáng 18.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Phước (SN 2000, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, Công an xã Phúc Trạch và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Phước điều khiển xe máy chở 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống, với tổng khối lượng 107,6kg.

Hoàng Văn Phước cùng tang vật tại CQĐT

Tại CQĐT, Phước khai nhận được thuê vận chuyển số pháo hoa nổ trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh để giao cho người khác, hưởng tiền công.

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Văn Phước từng có tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm” và chưa được xóa án tích.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.