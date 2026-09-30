Bắt đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài rồi bỏ trốn

Ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Quân (SN 1983, trú tại TP Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Văn Quân

Trước đó, ngày 17.9, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Theo trình báo, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Quân thực hiện việc đổi tiền. Ngày 13.9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải. Tại đây, ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Do trước đó đã nhiều lần giao dịch nên ông Wang Qiang tin tưởng, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân.

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, di chuyển vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Xác định vụ việc có số tài sản bị chiếm đoạt lớn và liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đồng thời huy động các điều tra viên, trinh sát viên tổ chức truy xét.

Mặc dù thông tin ban đầu về đối tượng hạn chế và Quân nhanh chóng rời khỏi địa bàn Đà Nẵng nhằm cắt đứt dấu vết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS từng bước xác định nghi phạm là Trần Văn Quân. Quá trình truy xét cho thấy Quân đang lẩn trốn tại Nha Trang.

Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng sau đó cử tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắt giữ Quân, đưa về cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Đáng chú ý, qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD, đúng số tiền ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được và số tiền bị phát hiện, thu giữ, Quân đã khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD của ông Wang Qiang.

Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD, một ô tô, một điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân của Trần Văn Quân.

Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.