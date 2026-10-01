Bắt đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Chiều 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quân (SN 1983, trú TP. Hải Phòng, tạm trú phường An Hải, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quân. Ảnh CAĐN

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Wang Qiang (SN 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Theo trình báo, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang nhiều lần sử dụng dịch vụ đổi tiền của một người sử dụng tài khoản WeChat tên “Wang”. Các giao dịch trước đó đều diễn ra thuận lợi.

Ngày 13/9, ông Wang Qiang tiếp tục liên hệ qua WeChat, đề nghị đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc và chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.

Trưa cùng ngày, người này lái ô tô đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải để nhận tiền. Sau khi nhận đủ 30.000 USD, người này nói chưa có sẵn tiền Trung Quốc nên cần tìm người đổi rồi mới chuyển khoản lại.

Tin tưởng vì đã nhiều lần giao dịch trước đó, ông Wang Qiang đồng ý, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng rồi rời đi. Tuy nhiên, sau đó người nhận tiền bị cáo buộc chặn liên lạc, xóa kết bạn trên WeChat và rời khỏi Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tổ chức truy xét. Qua rà soát, cơ quan công an xác định người nghi vấn là Trần Văn Quân và lần theo hành trình của người này sau khi rời Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng sau đó xác định Quân đang lẩn trốn tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nên phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắt giữ.

Khi kiểm tra chiếc ba lô Quân mang theo, công an phát hiện 30.000 USD, trùng với số tiền bị hại trình báo. Theo cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ và tang vật thu giữ, Quân đã thừa nhận hành vi.

Ngoài số tiền trên, cơ quan công an còn tạm giữ 1 ô tô BKS 15K-706.38, 1 điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số giấy tờ, vật dụng liên quan.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.