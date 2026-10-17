Bắt đối tượng chém chết anh trai bạn nhậu lúc nửa đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/10, anh Trần Hồ Quốc Dũng (SN 2001, trú thôn Đà An, xã Tà Hine) đến một quán nhậu trong thôn uống rượu cùng Nguyễn Quang Thái (SN 1998, trú thôn Đà Giang) và Phạm Ngọc Thành.

Khoảng 23h, giữa Dũng và Thành xảy ra mâu thuẫn. Thành mở cốp xe lấy hung khí khiến Dũng bỏ chạy khỏi quán. Sau đó, Dũng gọi điện cho anh trai là Trần Hồ Háo Nghĩa (SN 1994) nhờ đến đón về. Trong lúc chờ, anh Thái đưa xe cho Dũng về trước.

Khi gần đến nhà, Dũng nhìn thấy anh trai đang chạy xe theo hướng quán nhậu nên quay đầu xe chạy theo.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại quán, Thành đứng trước cửa, cầm một dao tự chế dài khoảng 1m. Anh Nghĩa bỏ xe, cầm thanh sắt dài khoảng 1m lao vào đánh nhau với Thành. Trong lúc xô xát, Thành dùng dao tự chế chém vào người Nghĩa, còn Nghĩa dùng thanh sắt đánh trả. Do vết thương quá nặng, anh Nghĩa tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an xã Tà Hine đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 3h40 ngày 17/10, Phạm Ngọc Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Di Linh, cách hiện trường khoảng 50km.