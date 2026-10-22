Bắt đối tượng chặn ôtô, đập vỡ kính rồi đâm 1 người tử vong do mâu thuẫn tình cảm

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2026, Hoan nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (sinh năm 1980, trú cùng phường), dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Ngày 19/10, Hoan và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án.

Đối tượng Tr.Q.H bị dẫn giải đến hiện trường vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/10, khi phát hiện anh Đ. điều khiển ôtô trên phố Bắc Cầu, Trần Quý Hoan đi xe máy đuổi theo, chặn đầu phương tiện tại khu vực ngõ 220, dùng búa đập vỡ kính cửa bên lái và tấn công anh Đ. Sau khi được người dân can ngăn, Hoan rời khỏi hiện trường.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Nam An).

Tuy nhiên, đi được khoảng 200-300m, Hoan lấy một con dao tại cửa hàng bán thịt lợn rồi quay lại. Phát hiện anh Đ. đang điều khiển ôtô quay đầu, Hoan dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi.

Anh Đ. sau đó đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.