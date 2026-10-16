Bắt đối tượng chặn đầu xe, đập phá phương tiện khi tham gia giao thông

Liên quan đến vụ án trên, ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Kiên; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/10, khi đang tham gia giao thông đến khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, anh V.V.Q. (trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một đối tượng chặn đầu ô tô. Sau đó, dùng thanh sắt hộp đuổi đánh và vụt vào kính chắn gió phía trước, gương chiếu hậu bên trái của xe, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 6,1 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng liên quan là Kiên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.