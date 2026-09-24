Bắt đối tượng cất giấu 13.666 viên ma túy dạng 'kẹo' để bán kiếm lời

Cụ thể, khoảng 18h ngày 17/9, tại tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, Công an phường Đồng Hới chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (SN 2002, trú tại số 70 đường Đinh Tiên Hoàng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 13.666 viên nén nghi là ma túy dạng “kẹo” tại nơi ở của Nguyễn Đình Chính. (Ảnh: Trần Tuấn)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tầng 3 nơi Chính đang ở một túi xách màu đen. Bên trong túi có 13.666 viên nén màu xám.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng “kẹo”, được đối tượng cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, mở rộng.