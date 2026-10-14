Bắt đối tượng bị truy nã về tội 'Mua bán trái phép chất ma tuý' khi đang nhập cảnh vào Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát bàn giao đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Bằng

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 14/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện bà Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (sinh năm 1986, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quyết định số 1993, ngày 12/11/2015 của cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã lập biên bản bắt giữ Huỳnh Thị Ngọc Thủy và bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý theo quy định.