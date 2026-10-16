Bắt đối tượng bắn đồng hương tại Lào
Ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Giang (1995, trú TP Hà Nội) để điều tra về hành vi: “Giết người”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, sáng 2-9-2026, Giang xông vào phòng khách sạn tại huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào), dùng súng ngắn bắn anh Phạm Anh Tuấn (1995, trú thành phố Hải Phòng) 2 phát. Nạn nhân Anh Tuấn được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, còn đối tượng Giang bỏ trốn và nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi tiếp tục di chuyển lên Lai Châu để vượt biên sang Trung Quốc. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đình Giang.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-doi-tuong-ban-dong-huong-tai-lao-post359507.html