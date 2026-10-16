Bắt đối tượng bắn đồng hương tại Lào

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).