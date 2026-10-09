Bắt Đỗ Thị Hiền SN 1992, Công an Hưng Yên tìm người liên quan

Ngày 9/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền, sinh năm 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đỗ Thị Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CA.↵

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông P.V.D, sinh năm 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2026 đến tháng 7/2026, Đỗ Thị Hiền đã có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận và chiếm đoạt số tiền 270.000.000đ (Hai trăm bẩy mươi triệu đồng) của ông Phạm Văn Dương. Số tiền này Hiền sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết).