Bật điều hòa ô tô nhưng vẫn nóng: Có thể do động cơ hoặc nước làm mát gặp vấn đề

Khi bật điều hòa ô tô ở mức lạnh nhất nhưng không thấy không khí mát, nguyên nhân không chỉ là thiếu gas mà còn có thể do nhiệt độ động cơ bất thường. Các vấn đề như thiếu nước làm mát, cảm biến nhiệt độ hỏng hoặc bộ điều nhiệt trục trặc đều ảnh hưởng đến hiệu suất điều hòa.

Đồng hồ nhiệt độ động cơ báo mức thấp, cảnh báo có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm mát điều hòa ô tô. Ảnh: Autopostglobal

Nhiệt độ động cơ bất thường có thể khiến điều hòa ô tô hoạt động không hiệu quả hoặc tự động tắt để bảo vệ động cơ. Mức nước làm mát thấp là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng này, gây quá nhiệt và làm sai lệch tín hiệu nhiệt độ trên đồng hồ.

Chủ xe nên kiểm tra mức nước làm mát sau khi động cơ nguội để đảm bảo lượng nước đủ và không bị rò rỉ. Ngoài ra, cảm biến nhiệt độ nước làm mát hoặc bộ điều nhiệt bị lỗi cũng có thể gây ra các tín hiệu sai lệch, khiến hệ thống điều khiển động cơ (ECU) ngắt điều hòa nhằm tránh hư hại.

Các sự cố trong hệ thống làm mát như quạt làm mát hoặc bộ trao đổi nhiệt (heater core) gặp vấn đề cũng làm giảm hiệu suất làm mát của điều hòa. Khi hệ thống làm mát hoạt động không ổn định, điều hòa sẽ khó duy trì nhiệt độ thấp bên trong cabin.

Nếu hệ thống làm mát không phải là nguyên nhân, cần kiểm tra các bộ phận của điều hòa như lượng gas lạnh, dây curoa, máy nén và lọc gió điều hòa. Gas lạnh thiếu hụt hoặc các bộ phận này bị mòn hỏng sẽ làm giảm khả năng làm mát của điều hòa.

Lọc gió điều hòa bị tắc bẩn là nguyên nhân thường bị bỏ qua nhưng ảnh hưởng lớn đến luồng khí mát vào cabin. Lọc gió nên được thay thế định kỳ mỗi sáu tháng hoặc sau 10.000 km để đảm bảo hiệu quả lọc và lưu thông không khí.

Việc bảo dưỡng định kỳ bao gồm kiểm tra và bổ sung nước làm mát, kiểm tra gas lạnh, thay thế lọc gió điều hòa và kiểm tra các bộ phận như cảm biến nhiệt độ, bộ điều nhiệt, quạt làm mát, máy nén và dây curoa sẽ giúp duy trì hiệu suất hoạt động của điều hòa.

Trong trường hợp động cơ quá nóng khi vận hành, có thể tạm thời bật chế độ sưởi để giúp tản nhiệt trước khi dừng xe an toàn để làm mát động cơ. Điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống làm mát và tránh hư hỏng nặng hơn.

Chủ xe nên chú ý các dấu hiệu bất thường và tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng điều hòa cũng như độ bền của động cơ và hệ thống làm mát.