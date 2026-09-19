Bật điều hòa những ngày giao mùa, dùng thế nào để vừa dễ chịu vừa đỡ tốn điện?

Không nhất thiết phải tắt điều hòa khi trời đã mát

Giao mùa thường khiến nhiệt độ thay đổi thất thường. Ban ngày có thể còn nóng, nhưng về đêm không khí dịu hơn. Tuy nhiên, phòng ngủ đóng kín cửa, tích nhiệt hoặc có độ ẩm cao vẫn có thể tạo cảm giác bí bách, khó chịu.

Trong trường hợp này, bật điều hòa vào ban đêm không phải lựa chọn sai. Điều quan trọng là sử dụng ở mức vừa phải, tránh biến điều hòa thành thiết bị làm lạnh sâu khi thời tiết bên ngoài đã mát.

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Người dùng có thể bắt đầu với mức nhiệt khoảng 25-27 độ C, sau đó điều chỉnh theo cảm nhận thực tế. Nhiệt độ phù hợp còn phụ thuộc vào diện tích phòng, số người sử dụng, khả năng cách nhiệt và độ ẩm.

Nếu phòng đã dễ chịu và người ngủ không còn cảm giác nóng, có thể sử dụng chế độ hẹn giờ để điều hòa tự tắt sau một khoảng thời gian thay vì hoạt động đến sáng.

Đừng cài nhiệt độ quá thấp để phòng nhanh mát

Một thói quen phổ biến là đặt điều hòa ở mức nhiệt rất thấp khi mới đi ngủ, chờ phòng mát rồi tắt máy. Cách này không phải lúc nào cũng giúp tiết kiệm điện.

Với điều hòa inverter, khi nhiệt độ phòng đạt gần mức cài đặt, máy có thể giảm công suất để duy trì nhiệt độ. Việc lựa chọn mức nhiệt phù hợp ngay từ đầu sẽ hợp lý hơn so với thường xuyên bật ở mức thấp rồi tắt, sau đó khởi động lại khi phòng nóng.

Vì vậy, trong những đêm thời tiết đã dịu, không nên cài 18-20 độ C chỉ để làm mát nhanh. Mức nhiệt vừa phải thường phù hợp hơn với điều kiện thực tế và giúp hạn chế việc máy phải làm lạnh quá sâu.

Trời ẩm, có nên dùng chế độ Dry?

Không khí ẩm cao có thể khiến căn phòng có cảm giác dính, bí ngay cả khi nhiệt độ không quá cao. Nếu điều hòa có chế độ Dry, người dùng có thể cân nhắc sử dụng trong những thời điểm này.

Dry tập trung vào việc giảm độ ẩm trong không khí thay vì ưu tiên hạ nhiệt độ như chế độ Cool. Khi độ ẩm giảm, cơ thể có thể cảm thấy dễ chịu hơn mà không nhất thiết phải giảm nhiệt độ phòng quá nhiều.

Tuy nhiên, không nên mặc định Dry luôn tiết kiệm điện hơn Cool. Mức tiêu thụ điện phụ thuộc vào thiết kế thiết bị, nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện sử dụng thực tế.

Nếu phòng thực sự nóng và cần hạ nhiệt, Cool thường phù hợp hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ đã tương đối dễ chịu nhưng độ ẩm cao, Dry có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Bật điều hòa cả đêm có làm khô da, khô họng?

Một số người có thể cảm thấy khô mũi, khô họng hoặc khó chịu khi ở trong phòng điều hòa thời gian dài. Tuy nhiên, cảm giác này không chỉ phụ thuộc vào việc bật máy qua đêm mà còn liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm và hướng gió.

Để dễ chịu hơn, nên tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trong thời gian dài. Có thể điều chỉnh cánh đảo gió hướng lên trên hoặc sang một bên để không khí phân bổ đều trong phòng.

Nếu thường xuyên cảm thấy khô hoặc khó chịu, gia đình có thể dùng thiết bị đo độ ẩm để theo dõi điều kiện trong phòng thay vì điều chỉnh nhiệt độ theo cảm tính.

Bên cạnh đó, cần vệ sinh lưới lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bộ lọc bám nhiều bụi không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn có thể khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả.

Khi nào có thể tắt điều hòa?

Nếu nhiệt độ trong phòng đã dễ chịu, không còn cảm giác nóng, bí hoặc ẩm, gia đình hoàn toàn có thể tắt điều hòa. Vào những đêm trời mát, sử dụng quạt ở mức nhẹ có thể là giải pháp đơn giản hơn.

Tuy nhiên, nếu mở cửa để thông thoáng, cần cân nhắc chất lượng không khí bên ngoài, bụi, tiếng ồn và côn trùng. Không phải lúc nào mở cửa cũng là lựa chọn tốt hơn, đặc biệt tại khu vực có chất lượng không khí kém.

Ngược lại, nếu phòng vẫn nóng, độ ẩm cao hoặc tích nhiệt nhiều, duy trì điều hòa ở mức phù hợp có thể giúp không gian ngủ dễ chịu hơn.

Nhìn chung, không có quy tắc cố định rằng giao mùa là phải tắt điều hòa vào ban đêm. Gia đình nên dựa vào nhiệt độ và độ ẩm thực tế trong phòng để lựa chọn. Khi cần sử dụng, ưu tiên mức nhiệt vừa phải, tránh làm lạnh sâu, không để gió thổi trực tiếp vào người và vệ sinh thiết bị định kỳ. Đây mới là cách sử dụng điều hòa hợp lý trong những ngày thời tiết thay đổi thất thường.