Bắt đỉa sống trong thanh quản người phụ nữ có thói quen uống nước ở suối

ThS.BSNT Ngô Duy Thịnh - Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khuyến cáo về các trường hợp mắc dị vật.

Thấy nhột và vướng trong cổ họng, người phụ nữ 24 tuổi đi khám qua nhiều nơi không tìm ra nguyên nhân.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một con đỉa sống đang bám ngay vùng thanh môn của bệnh nhân.

Hình ảnh con đỉa sống đang bám ngay vùng thanh môn của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là chị P. (24 tuổi, quê Sơn La). Trước đó, chị có cảm giác vướng vắt, khó chịu vùng cổ họng, thỉnh thoảng khó thở và ăn uống khó khăn. Chị từng đi khám tại cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán nghi mắc bệnh lý tuyến giáp, nhưng khi kiểm tra lại thì không phát hiện bất thường.

Sau nhiều lần thăm khám không rõ nguyên nhân, khi triệu chứng khó chịu kéo dài, chị mới được tuyến dưới phát hiện có dị vật và chuyển khẩn cấp xuống Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

ThS.BSNT Ngô Duy Thịnh, Khoa Tai (Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương) – bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, qua nội soi thanh quản, ê-kíp phát hiện một con đỉa sống đang bám chặt ở vùng thanh môn (vùng có hai dây thanh và khe không khí đi qua).

ThS.BS Ngô Duy Thịnh - Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung đang thực hiện nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khai thác tiền sử sinh hoạt, người nhà bệnh nhân cho biết chị P. thường đi làm nương rẫy và có thói quen uống trực tiếp nước suối chưa qua xử lý. Đây được nhận định là con đường khiến con đỉa nhỏ theo nước chui vào miệng rồi bám vào niêm mạc vùng họng - thanh quản suốt gần 2 tuần qua.

Theo BS Ngô Duy Thịnh, dù bệnh nhân chưa rơi vào tình trạng khó thở cấp tính nhưng việc xử trí gắp dị vật phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Đỉa khi hút máu sẽ tăng kích thước nhanh chóng; sự di động của đỉa cùng chất chống đông trong nước bọt của nó có thể làm hẹp, bít tắc đường thở hoặc gây chảy máu kéo dài.

Hình ảnh con đỉa sau khi được gắp ra khỏi thanh quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Để gắp dị vật an toàn, ê-kíp đã tiến hành soi treo thanh quản dưới gây mê. Phương pháp này giúp bộc lộ rõ vùng thanh môn, cố định bệnh nhân không cử động để gắp con đỉa ra nguyên vẹn, tránh nguy cơ dị vật trôi sâu hơn hay gây rách, tổn thương niêm mạc thanh quản.

Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đường thở thông thoáng và không còn cảm giác vướng họng.

Qua ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống nước suối, nước ao hồ trực tiếp chưa qua đun sôi, kể cả khi nước nhìn rất trong. Khi đi rừng, làm nương rẫy, cần mang theo nước sạch hoặc đun sôi trước khi sử dụng.

Nếu sau khi tiếp xúc hoặc uống nước tự nhiên mà xuất hiện các dấu hiệu như: Cảm giác vướng, nhột, có vật di chuyển trong họng. Ho dai dẳng, khàn tiếng, khạc ra máu hoặc nước bọt lẫn máu. Đau họng, khó thở, thở rít... Người dân cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để thăm khám.

Đặc biệt lưu ý: Khi nghi ngờ có dị vật sống trong đường hô hấp, tuyệt đối không dùng tay/dụng cụ tự móc gắp, không cố nuốt cơm hay uống nhiều nước để "đẩy dị vật xuống", và không tự ý đổ giấm, rượu, muối hay hóa chất vào họng.

Những biện pháp dân gian này có thể gây sặc, bỏng niêm mạc, tổn thương đường thở nghiêm trọng và khiến việc gắp dị vật của bác sĩ trở nên phức tạp hơn.