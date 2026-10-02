Bắt đầu Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Hội Khuyến học Việt Nam gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Hội, phong trào khuyến học đã đi qua một hành trình đầy tự hào. Từ những ngày đầu đặt nền móng với nhiều khó khăn, thử thách, đến nay công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã vươn mình phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Khuyến học Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ. Những kết quả đạt được hôm nay là sự kết tinh công sức của nhiều thế hệ làm công tác khuyến học. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ Hội vẫn nỗ lực để sự nghiệp khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển trong cả nước.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần tự học ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ động tiếp cận và chia sẻ nguồn tri thức. Từ mỗi gia đình, cần hình thành thói quen tự học, xây dựng những "thư viện nhỏ" và tạo môi trường để các thành viên học tập suốt đời” - GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách về giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo ra một môi trường, điều kiện, cơ hội thuận lợi cho người dân học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao tặng Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với tinh thần phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ trong mọi hoạt động của Hội với quyết tâm cao, góp phần xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.