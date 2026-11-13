Bắt đầu từ kỷ cương và ý thức

Ghi nhận kết quả xử lý công trình tạm, chỉnh trang cảnh quan khu vực Bưu điện thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch UBND thành phố vừa yêu cầu phường Bắc Giang tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị, nhất là tại những tuyến đường chính và khu vực trung tâm, không để tái diễn. Đáng chú ý, chỉ đạo tập trung vào những vấn đề cụ thể như tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè, khuôn viên, diện tích cây xanh; các cơ sở kinh doanh chiếm dụng không gian công cộng làm nơi để xe trái phép. Việc bố trí điểm đỗ xe phải có vị trí, ranh giới rõ ràng, bảo đảm trật tự; đồng thời, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân.

Những yêu cầu này cho thấy chỉnh trang đô thị không đơn thuần là làm đẹp cảnh quan, mà trước hết phải lập lại kỷ cương, bảo đảm công năng và quyền thụ hưởng không gian công cộng của người dân. Một tuyến phố dù được đầu tư khang trang, một quảng trường dù được xây dựng hiện đại nhưng nếu vỉa hè bị lấn chiếm, cây xanh bị sử dụng sai mục đích, lòng đường bị chiếm dụng tùy tiện thì khó có thể hình thành diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Từ thực tế tại phường Bắc Giang, vấn đề đặt ra là công tác quản lý, chỉnh trang đô thị phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các xã, phường chứ không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm. Đặc biệt, tại các xã vừa được lên phường, quá trình đô thị hóa cũng đang đặt ra những yêu cầu mới về quản lý hạ tầng, giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự công cộng. Nếu không chủ động từ sớm, những bất cập trong sử dụng vỉa hè, lòng đường, thu gom rác thải, quảng cáo, xây dựng cảnh quan rất dễ phát sinh và kéo dài.

Đáng lưu ý, chuyển từ xã lên phường đòi hỏi sự chuyển biến thực chất trong tư duy, phương thức quản lý và chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Mỗi địa phương cần chủ động rà soát các khu vực còn bất cập, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm. Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng ra quân lập lại trật tự đô thị theo từng đợt nhưng thiếu kiểm tra, duy trì thường xuyên, khiến vi phạm nhanh chóng tái diễn.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền, không thể thiếu sự đồng thuận, tự giác của người dân và các cơ sở kinh doanh. Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không xả rác tùy tiện; sử dụng đúng mục đích các công trình công cộng, giữ gìn cây xanh và cảnh quan chung cần trở thành nếp sống thường ngày. Muốn vậy, tuyên truyền, vận động phải đi đôi với kiểm tra, xử lý nghiêm minh, bảo đảm công bằng, không có ngoại lệ.

Diện mạo đô thị không chỉ được tạo nên bởi những công trình lớn hay những tuyến đường mới, mà còn được phản ánh từ từng vỉa hè thông thoáng, từng khuôn viên xanh, sạch và ý thức ứng xử của mỗi người dân. Vì thế, từ việc chỉnh trang tại phường Bắc Giang, các xã, phường cần coi đây là dịp nhìn nhận lại trách nhiệm quản lý địa bàn, chủ động khắc phục những bất cập ngay từ cơ sở. Thực hiện thường xuyên, quyết liệt và thực chất chính là nền tảng để xây dựng đô thị Bắc Ninh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và đáng sống.