Bắt đầu triển khai phá dỡ mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Theo kế hoạch, đợt 1 phường Kim Liên dự kiến triển khai phá dỡ tổng số 73 công trình của các hộ gia đình có đất ở riêng lẻ, 7 tổ chức. Ảnh: NB

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Việc tổ chức phá dỡ được triển khai sau khi địa phương thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1km, tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m². Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức, khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng bộ phận Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Kim Liên cho biết, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu triển khai phá dỡ, hạ độ cao các công trình phía bên trong trước. Đối với khu vực phía ngoài, việc phá dỡ liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đường sắt, với mặt cắt 5,6m. Vì vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Kim Liên đã có văn bản gửi Tổng Công ty Đường sắt để xin cấp phép, bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn đường sắt.

Theo kế hoạch, đợt 1 dự kiến triển khai phá dỡ tổng số 73 công trình của các hộ gia đình có đất ở riêng lẻ, 7 tổ chức và dự kiến hoàn thành phá dỡ trong tháng 10-2026. Riêng 3 nhà tập thể H1, H2, H3 sẽ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Công nhân thực hiện phá dỡ các công trình đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: NB

Trước đó, phường Kim Liên đã tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 38 hộ dân theo phương án được phê duyệt với tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng. Sau chi trả, địa phương tiếp tục làm việc với từng hộ để nhận bàn giao mặt bằng để tổ chức phá dỡ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang, ngay khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố về đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án, phường đã trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Ban Chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai từ sớm, ngay từ bước xin ý kiến cộng đồng dân cư và khảo sát ban đầu, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên địa bàn phường có 219 thửa đất, với 217 phương án giải phóng mặt bằng, gồm 8 tổ chức, các hộ gia đình có đất ở riêng lẻ và các căn hộ tập thể. Trên cơ sở điều kiện cụ thể, phường phân nhóm các trường hợp để tập trung giải quyết; những khu vực đủ điều kiện được khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của nhà nước.

Người dân bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Kim Liên. Ảnh: NB

Đối với các hộ có nhà ở riêng lẻ, phường đã hoàn thành việc lập phương án và tổ chức công khai. Quá trình thực hiện được gắn với đối thoại trực tiếp: Phương án hoàn thành đến đâu, địa phương tổ chức đối thoại với người dân đến đó. Những nội dung còn vướng mắc được tổ trưởng tổ công tác hoặc Hội đồng giải phóng mặt bằng giải đáp, làm rõ. Cùng với việc công khai phương án, phường Kim Liên tạo mã QR tập hợp các chính sách của UBND thành phố và văn bản pháp lý liên quan đến dự án. Qua đó, người dân có thể thuận tiện tra cứu cơ chế, chính sách cũng như trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Việc triển khai phá dỡ đợt 1 là bước tiếp theo trong quá trình giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Liên. Cùng với tổ chức phá dỡ các công trình đủ điều kiện, địa phương tiếp tục vận động, làm việc với từng hộ dân, giải đáp những nội dung còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch.