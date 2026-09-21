Bắt đầu thi trắc nghiệm trên internet 'Vì An toàn giao thông Thủ đô' 2026

Từ ngày 11 đến 20/9, các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, tặng quà, học bổng và hỗ trợ các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa Trung thu vui tươi, đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân.