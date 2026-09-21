Bắt đầu thi trắc nghiệm trên internet 'Vì An toàn giao thông Thủ đô' 2026
Từ 8h ngày 21/9/2026 đến trước 17h ngày 4/10/2026, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2026 chính thức diễn ra. Đây là hoạt động truyền thông quy mô lớn và có ý nghĩa sâu sắc do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-dau-thi-trac-nghiem-tren-internet-vi-an-toan-giao-thong-thu-do-2026-418662.htm