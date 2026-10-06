Bắt đầu thí điểm Mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Bà Hoàng Thị Dinh, Phó vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi tập huấn.

Ngày 6/10, tại TPHCM, Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026–2030. Buổi tập huấn do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) chủ trì, với sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non TPHCM và đại diện 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Thí điểm từ năm học 2026–2027

Theo đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các địa phương và cơ sở giáo dục mầm non triển khai thí điểm xây dựng mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026–2030.

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, việc xây dựng mô hình nhằm hình thành công cụ hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non triển khai đổi mới theo hướng linh hoạt, thiết thực, hiệu quả; thúc đẩy cải tiến chất lượng liên tục; nâng cao chất lượng quản trị, các điều kiện bảo đảm chất lượng, cũng như chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm là hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng Bộ tiêu chí mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non để tự đánh giá thực trạng, xác định những nội dung ưu tiên và xây dựng lộ trình đổi mới, nâng cao chất lượng trong giai đoạn 2026–2030.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, các cơ sở giáo dục mầm non cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai theo từng năm học.

Theo kế hoạch, việc xây dựng mô hình được tổ chức thí điểm trong năm học 2026–2027 nhằm đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi của Bộ tiêu chí và phương thức xây dựng mô hình.

Từ thực tiễn triển khai, các địa phương sẽ tổng hợp kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả cũng như khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện hướng dẫn, làm cơ sở triển khai nhân rộng việc xây dựng mô hình trên phạm vi toàn quốc từ năm 2027.

Thông qua quá trình này, Bộ GD&ĐT hướng tới từng bước hình thành và phát triển những mô hình, cách làm phù hợp, hiệu quả; thúc đẩy đổi mới và cải tiến chất lượng thường xuyên tại các cơ sở giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026–2030.

Toàn cảnh buổi tập huấn tại TPHCM.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc xây dựng mô hình phải xuất phát từ thực trạng, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục mầm non; bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và khả thi.

Các cơ sở không áp dụng đồng loạt một mô hình hoặc một nội dung đổi mới. Thay vào đó, mỗi cơ sở căn cứ vào điều kiện thực tế để xác định những vấn đề cần ưu tiên, lựa chọn giải pháp và xây dựng lộ trình cải tiến phù hợp.

Bộ tiêu chí được xác định là công cụ hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá, xác định nội dung ưu tiên, xây dựng lộ trình và thực hiện cải tiến chất lượng, không sử dụng để xếp loại.

Địa phương chủ động lựa chọn cơ sở thí điểm

Đối với các Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT yêu cầu căn cứ công văn hướng dẫn và điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức triển khai xây dựng mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Các Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng Bộ tiêu chí để tự đánh giá, xác định nội dung ưu tiên theo điều kiện thực tiễn; đồng thời xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới, nâng cao chất lượng đến năm 2030.

Trẻ mầm non tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố (TPHCM) trong giờ chơi - Ảnh: Phương Nhi

Nội dung xây dựng mô hình được lồng ghép vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non hằng năm của địa phương. Các địa phương tổ chức hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non trong quá trình thực hiện.

Trong năm học 2026–2027, căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương được khuyến khích lựa chọn một số cơ sở giáo dục mầm non để thí điểm xây dựng mô hình. Trên cơ sở kết quả thí điểm, địa phương tổ chức triển khai nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, các Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phát hiện và lan tỏa các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả; biểu dương, đề xuất khen thưởng theo quy định đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai xây dựng mô hình.

Năm học 2026 - 2027, tại TPHCM, 2 trường học được lựa chọn thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, là Trường Mầm non 19/5 thành phố (phường Tân Định) và Trường mầm non Măng Non 1 (phường Hòa Hưng). Tại Hà Nội, 2 trường được chọn thí điểm là Trường mầm non Đô thị Sài Đồng (phường Phúc Lợi) và Trường mầm non Cổ Loa (xã Đông Anh)