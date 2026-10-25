Bắt đầu phát sóng Vòng Cất cánh 'Tài tử miệt vườn' mùa 6 trên kênh THĐT1

Ban Giám khảo của Vòng Cất cánh gồm: Danh ca Chí Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm.

Sau chặng đường Vòng Khởi động (Vòng 1) sôi nổi, hành trình nâng niu di sản văn hóa phi vật thể, Gameshow bước vào giai đoạn bứt phá mang tên Vòng Cất cánh (Vòng 2). Ở vòng thi này, thay vì thi đấu độc lập, 30 tài tử xuất sắc nhất được ghép thành 15 cặp thi, cùng nhau trải qua 3 đêm thi kịch tính.

Người dẫn chương trình và các thí sinh tham dự Vòng Cất cánh.

Đến với Vòng Cất cánh, các thí sinh không chỉ cần sở hữu một giọng ca mộc mạc mang âm hưởng đồng quê, mà còn phải hội tụ bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng làm chủ sân khấu.

Các cặp đôi sẽ tranh tài qua các tiết mục tân cổ giao duyên và bài ca vọng cổ đặc sắc theo từng chủ đề do Ban Tổ chức quy định. Hình thức này vừa đòi hỏi tinh thần hòa hợp, nâng đỡ bạn diễn, vừa thách thức mỗi thí sinh bộc lộ trọn vẹn nét riêng độc đáo của giọng hát.

Sân khấu Gameshow “Tài tử miệt vườn” mùa 6 được dàn dựng theo phong cách nghệ thuật truyền thống kết hợp với hiện đại.

Đồng hành cùng 15 cặp đôi trong hành trình này là Ban cố vấn nghệ thuật do Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc chủ trì. Với bề dày kinh nghiệm, Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc sẽ hỗ trợ các thí sinh trong khâu xây dựng và dàn dựng tiết mục, giúp mỗi tài tử phát huy tối đa thế mạnh để mang đến những phần trình diễn ăn ý và giàu cảm xúc.

Vòng Cất cánh chính là bước ngoặt để những “tài tử miệt vườn” bước ra khỏi không gian sinh hoạt quen thuộc, “sải cánh” tự tin trên sân khấu nghệ thuật rực rỡ ánh đèn.