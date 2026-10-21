Bắt đầu hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Theo ghi nhận, trước thời điểm hợp long, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát phương án thi công, kiểm tra máy móc, thiết bị và hệ thống neo giữ. Trên các tàu kéo, sà lan chở kết cấu thép, thuyền trưởng và thuyền viên túc trực tại vị trí, sẵn sàng phối hợp điều khiển phương tiện theo phương án đã thống nhất.

Tính toán thủy triều, căn chỉnh từng centimet

Quá trình đưa vòm thép vào vị trí được tính toán kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm thủy văn sông Sài Gòn. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood cho biết, các đơn vị đã nghiên cứu số liệu thủy văn trong nhiều tháng, đồng thời theo dõi diễn biến mực nước từ đầu năm để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Các đơn vị thi công họp phổ biến nhiệm vụ trước khi triển khai hợp long.

Theo ông Hoàng, khoảng thời gian từ 6h - 9h ngày 21/10 có biến động thủy triều thấp nhất, thuận lợi cho việc đưa kết cấu vào vị trí. Các đơn vị lựa chọn thời điểm nước đứng nhằm giảm lực tác động lên sà lan, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển và căn chỉnh vòm thép.

Theo phương án thi công, trước tiên, nhịp cầu được xoay theo phương vuông góc với dòng sông. Hệ thống dây neo được triển khai tại các cọc để giữ ổn định, hỗ trợ sà lan. Các tàu kéo, tàu đẩy phối hợp đưa kết cấu cầu tiến dần vào vị trí hợp long.

Độ khó của công đoạn này nằm ở khoảng cách tiếp giáp rất nhỏ giữa hai đầu nhịp. Theo ông Hoàng, khoảng cách giữa hai đầu nhịp tại vị trí hợp long chỉ khoảng 25cm, trong khi khoảng cách ở phía trên tại các mặt tiếp giáp khoảng 30cm.

Vì vậy, sà lan phải di chuyển chậm, nhích từng centimet để bảo đảm an toàn. Các kết cấu giới hạn được bố trí nhằm kiểm soát phạm vi dịch chuyển, phòng ngừa sự cố trong quá trình đưa nhịp cầu vào vị trí.

Công tác đưa nhịp vòm thép vào vị trí được thực hiện theo phương án đã tính toán kỹ lưỡng, với sự phối hợp của tàu kéo, tàu đẩy và sà lan.

Sau khi kết cấu được đưa đến vị trí hợp long, các đơn vị sẽ thực hiện hợp long phía Thủ Thiêm trước, do đây là phía có mặt tiếp giáp chịu lực lớn nhất. Tiếp đó, nhịp cầu được căn chỉnh về đúng vị trí thiết kế.

Quá trình này kết hợp bơm nước vào sà lan để điều chỉnh cao độ, sử dụng hệ thống xe vận chuyển tự hành SPMT trên sà lan để hạ mặt cầu xuống vị trí hợp long. Các kích chuyên dụng bố trí dọc sà lan tiếp tục được sử dụng để điều chỉnh chính xác tim và cao độ của kết cấu trước khi kết nối hai đầu nhịp.

Ông Hoàng cho biết, công đoạn khó khăn nhất là đưa kết cấu vào đúng vị trí và căn chỉnh chính xác cao độ, tim của hai đầu nhịp. Sai số cho phép khi ghép nối hai đầu nhịp phải dưới 5mm. Khi đạt yêu cầu, công nhân sẽ sử dụng các tấm nẹp để cố định, bảo đảm kết cấu được ghép nối chính xác.

Clip nhịp vòm thép dài 187m được căn chỉnh cẩn trọng, đưa vào vị trí hợp long.

"Nếu sai số vượt quá giới hạn cho phép, việc điều chỉnh sẽ rất khó khăn do lực tác động lên kết cấu lớn", ông Hoàng cho biết, đồng thời nhấn mạnh mọi thao tác phải được tính toán, kiểm soát chặt chẽ, nhất là khi xoay kết cấu ngang dòng sông.

Theo kế hoạch, công đoạn hợp long dự kiến diễn ra trong khoảng 8h - 9h sáng 21/10. Tuy nhiên, việc căn chỉnh và hoàn thiện các mối nối có thể kéo dài đến khoảng 13h do khối lượng công việc lớn. Khoảng 150 nhân sự được huy động, bố trí tại hai đầu cầu, trên sà lan và các phương tiện lai dắt để phối hợp thực hiện.

Công trình thể hiện năng lực của doanh nghiệp Việt

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có nhịp chính dài 187m, kết cấu vòm thép nặng 3.400 tấn, lấy cảm hứng kiến trúc từ hình tượng lá dừa nước Nam Bộ. Công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công và tư vấn trong suốt quá trình triển khai.

Khoảng 150 kỹ sư, công nhân có mặt để thực hiện hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, các doanh nghiệp trong nước tham gia thực hiện công trình đều là những đơn vị Việt Nam.

Với nhịp cầu dài 187m và kết cấu đặc biệt, đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Theo đánh giá của các chuyên gia Nhật Bản, cây cầu có thiết kế mang tính kiến trúc cao, thể hiện ý tưởng lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước Nam Bộ.

Trong quá trình thi công, các đơn vị đã phối hợp để giải quyết những yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Theo ông Hoàng, mốc hợp long có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là công đoạn khó nhất của dự án.

"Nếu hợp long thành công, điều đó cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ sức thi công những công trình có mức độ phức tạp cao", ông Hoàng nhận định.

Hệ thống sà lan, tàu kéo và tàu đẩy phối hợp đưa kết cấu thép tiến vào vị trí hợp long.

Sau nhiều tháng triển khai, thời điểm hợp long cũng mang đến nhiều cảm xúc cho đội ngũ thực hiện dự án. Ông Hoàng cho biết bản thân cùng các nhân sự nòng cốt đều xúc động khi công trình tiến gần đến giai đoạn hoàn thành.

Đây cũng là món quà mà doanh nghiệp mong muốn dành tặng để tri ân người tiêu dùng đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Tập đoàn Đại Dũng đảm nhận thi công, lắp đặt vòm thép nhịp chính.