Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith...

Hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, gồm bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Mục tiêu của việc hình thành hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực. Hợp tác CLMV tập trung vào 8 lĩnh vực: Thương mại-đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp; năng lượng; công nghệ thông tin và truyền thông; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Theo số liệu của Ban Thư ký ASEAN, năm 2025, trao đổi thương mại của bốn nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỷ USD, đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới. Các nước CLMV đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài khi trong năm 2025, FDI đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2024. Các chương trình nâng cao năng lực đã hỗ trợ các nước CLMV thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà bốn nước là thành viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV, tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mê Công; đã chủ trì tổ chức thành công các hội nghị cấp cao CLMV-4 vào năm 2008 và CLMV-8 vào năm 2016 tại Hà Nội, với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Hội nghị cấp cao CLMV-12 có chủ đề: “Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận việc gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); việc huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.