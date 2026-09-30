Bắt đầu hành trình xây dựng những nhịp cầu Cát Lái và Long Hưng nối Đồng Nai - TP.HCM

Sự kiện khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng sáng 29/9 có lẽ làm người dân Đồng Nai vui mừng khôn xiết. Sau hàng chục năm chờ đợi, cầu Cát Lái - cây cầu được chờ mong nhất cũng có ngày được chính thức triển khai.

Từ những chuyến phà qua sông nối Đồng Nai - TP.HCM thì sau rất nhiều năm chờ đợi, cây cầu Cát Lái nối đôi bờ cũng đã được khởi công.

Theo người dân Đồng Nai, bà con kỳ vọng vào sự thay đổi của cả không gian phát triển sau khi cầu Cát Lái được khởi công. Đó là những chuyến đi thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, việc đi học, đi làm, khám chữa bệnh, thăm người thân giữa hai địa phương được rút ngắn. Xa hơn, bà con cũng mong muốn cầu Cát Lái tạo thêm động lực để đô thị, dịch vụ, công nghiệp và logistics phát triển dọc hành lang kết nối mới.

Không chỉ là một cây cầu thay thế phà, Cát Lái được đặt trong bài toán phát triển liên vùng. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối khu vực Cát Lái - một trung tâm logistics lớn của TP.HCM - với Nhơn Trạch và các khu vực phát triển của Đồng Nai, qua đó mở thêm không gian cho đô thị, công nghiệp, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Chính thức bấm nút khởi công dự án cầu Cát Lái và Long Hưng từ ngày 29/9.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, việc triển khai cầu Cát Lái thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai địa phương trong việc giải quyết bài toán giao thông kết nối, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Theo ông Hà, công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP.HCM, liên thông các trục giao thông chiến lược của vùng, tạo thuận lợi cho phát triển logistics, công nghiệp, dịch vụ và thu hút đầu tư. Đối với Đồng Nai, cầu Cát Lái được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đô thị Nhơn Trạch phát triển, phát huy vai trò đô thị vệ tinh gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án cầu Cát Lái được xây dựng trên địa bàn xã Đại Phước, TP Đồng Nai và phường Cát Lái, TP.HCM, hình thành tuyến kết nối trực tiếp giữa hai bờ sông Đồng Nai.

Theo đại diện Công ty TNHH CC1 Cát Lái, phương án thiết kế sử dụng dầm thép liên hợp có khả năng kháng gió động cùng hệ móng cọc siêu sâu xuyên qua các tầng địa chất phức tạp, nhằm bảo đảm khả năng chịu lực và ổn định lâu dài của công trình. Tĩnh không thông thuyền 55m cho phép tàu container tải trọng đến 60.000 DWT lưu thông, đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải đường thủy trên sông Đồng Nai.

Dự án xây dựng cầu Cát Lái có hai dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 là GPMB do địa phương làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 là xây dựng cầu Cát Lái. Cầu sẽ kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, khu vực phường Cát Lái, TP.HCM, qua sông Đồng Nai đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Toàn dự án dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,65km. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án gần 37.000 tỷ đồng, trong đó riêng dự án thành phần 2 gần 14.920 tỷ đồng theo phương thức PPP, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Không chỉ chú trọng công năng, cầu Cát Lái còn được định hình như một điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Đồng Nai. Hai trụ tháp chính lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước, kết hợp đường nét mềm mại với hình khối khỏe khoắn của cầu dây văng, theo ý tưởng "Vươn tầm cao mới".

Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), Công ty TNHH Quản lý tài sản và Dịch vụ CC1 và Công ty CP Đầu tư CC1 thực hiện. Công ty TNHH CC1 Cát Lái là doanh nghiệp dự án.

Phối cảnh cầu Long Hưng.

Cầu Long Hưng có điểm đầu dự án nằm trên đường dẫn đầu cầu, cách nút giao Gò Công khoảng 2,53km thuộc địa phận TP.HCM, điểm cuối kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cầu Long Hưng được xác định là một mảnh ghép quan trọng trong định hướng phát triển đô thị sân bay Long Thành, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân.

Theo Công ty TNHH CC1 Long Hưng, cầu chính được thiết kế theo dạng cầu dây văng một mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350m, hai trụ tháp cao khoảng 175m. Để đánh giá tác động của gió, liên danh nhà đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện thử nghiệm mô hình trong hầm gió tại các phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ và Đan Mạch. Các thử nghiệm được tiến hành đối với cả trạng thái thi công và khai thác, làm cơ sở kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định và an toàn công trình.

Về kiến trúc, hai trụ tháp được tạo hình như hai thanh kiếm vươn lên bầu trời, tách biệt ở chân và hội tụ về phía đỉnh, lấy cảm hứng từ ý tưởng "song kiếm hợp bích", thể hiện sự kết nối giữa TP.HCM và TP Đồng Nai. Các mảng phù điêu gốm Biên Hòa cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cũng được đưa vào phương án kiến trúc, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho công trình trên sông Đồng Nai.

Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), Công ty CP Đầu tư CC1 và Công ty CP Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam thực hiện. Công ty TNHH CC1 Long Hưng là doanh nghiệp dự án.

Máy móc đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu phục vụ thi công những cây cầu chiến lược nối Đồng Nai - TP.HCM.

Theo doanh nghiệp dự án, các đơn vị xác định đây là những công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối liên vùng, vì vậy sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu để tổ chức thi công đồng bộ. Doanh nghiệp cam kết huy động nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính phù hợp, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục, tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Đối với những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao như cầu dây văng, móng cọc sâu, kết cấu chịu tác động của gió và điều kiện khai thác đường thủy, các đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm soát kỹ thuật, phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên ngành và các cơ quan chức năng nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung. Mục tiêu được doanh nghiệp đặt ra là tổ chức thi công liên tục, đồng bộ, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch, đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Minh Tuệ