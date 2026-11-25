Bắt đầu điều chỉnh giao thông trên đường Cổ Linh
Từ ngày 25/11, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn từ ngõ 541 đến nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, để phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án đường trên cao. Đáng chú ý, một số vị trí quay đầu sẽ được điều chỉnh và một phần mặt đường bị rào chắn. Người tham gia giao thông cần lưu ý phương án phân luồng mới để chủ động di chuyển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-dau-dieu-chinh-giao-thong-tren-duong-co-linh-246261125164358165.htm