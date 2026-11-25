Vào giờ cao điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện tại nhiều tuyến đường, nút giao trên địa bàn thành phố tăng cao, gây áp lực lớn cho việc đi lại. Đáng chú ý, vẫn còn không ít người điều khiển xe máy vi phạm quy định như đi lên vỉa hè, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở hàng hóa cồng kềnh. Những hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.