Bắt đầu dạy miễn phí AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Học sinh tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh trong một giờ học có ứng dụng AI năm học 2026-2027.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở (phường Linh Xuân), bà Nguyễn Trần Kim Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 12 tiết giáo dục AI cơ bản được bố trí linh hoạt trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày hoặc thông qua các chuyên đề, môn học.

Trong đó, giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò chủ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục AI vào các môn học phụ trách như Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm...

Giáo viên bộ môn cũng khai thác đặc thù môn học để đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh củng cố và vận dụng kiến thức AI vào từng lĩnh vực.

Với học sinh khối 1 và 2, các chủ đề được lựa chọn gồm: "Con người có cảm xúc, AI thì không", "Nhận diện AI trong gia đình, cuộc sống", "Sử dụng AI phải có sự giám sát của người lớn", "Bảo vệ thông tin cá nhân".

Nội dung được tích hợp vào các môn Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm; Đối với khối 3, 4 và 5, học sinh được tiếp cận các chủ đề "Cách sử dụng AI trong học tập", "Không phụ thuộc hoàn toàn vào AI", "Kiểm tra và phản biện kết quả của AI", "Nhận diện dữ liệu đúng - sai, phân biệt thật - giả". Các nội dung này được lồng ghép trong môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm.

Theo bà Nguyễn Trần Kim Hoàng, việc giáo dục AI ở bậc tiểu học không làm thay đổi hoặc tăng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không tạo áp lực, quá tải cho học sinh. Nhà trường không yêu cầu học sinh tự tạo tài khoản cá nhân, không thu phí mua phần mềm hoặc dịch vụ.

Kết quả giáo dục AI được đánh giá thông qua nhận xét quá trình, sản phẩm học tập hoặc lồng ghép vào nhận xét các môn học liên quan. Đáng chú ý, hoạt động dạy học không nhất thiết phải phụ thuộc vào thiết bị công nghệ. Với các bài học về đạo đức AI, nhận diện rủi ro, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giáo viên có thể tổ chức thảo luận, đóng vai, sử dụng phiếu bài tập, thẻ từ mà không cần máy tính.

Tại Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình (phường Hiệp Bình), nội dung giáo dục AI năm học 2026-2027 được triển khai thông qua chương trình giáo dục nhà trường, bảo đảm 12 tiết AI cốt lõi mỗi lớp.

Cụ thể, ở khối 10, nội dung giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo và MOS có tổng thời lượng 54 tiết, gồm 2 tiết/tuần trong học kỳ 1 và 1 tiết/tuần trong học kỳ 2. Trong đó, 12 tiết được dành cho nội dung giáo dục AI cốt lõi. Với khối 11, chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo được triển khai 1 tiết/tuần trong cả hai học kỳ. Riêng khối 12, nội dung AI được tổ chức thông qua các chuyên đề, lồng ghép trong môn học, hoạt động giáo dục và các hoạt động theo nhu cầu.

Các chuyên đề AI được bố trí trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. Nội dung được lựa chọn căn cứ Khung giáo dục AI, cấp học và đặc điểm học sinh.

Nói về vấn đề này, bà Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học ppho63 thông Hiệp Bình cho biết, nội dung AI cốt lõi nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thiết yếu để có thể vận dụng vào học tập và tham gia các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên chú trọng xây dựng các tình huống thực tiễn, yêu cầu học sinh vận dụng tư duy logic, dữ liệu và công cụ số để tìm kiếm giải pháp. Thông qua quá trình thiết kế, kiểm chứng và cải tiến mô hình, học sinh được phát triển tư duy phản biện, năng lực đổi mới và khả năng sáng tạo trong học tập, đời sống.

"Nhà trường xây dựng quy định về sử dụng AI trong dạy học, kiểm tra và đánh giá. Học sinh sử dụng AI theo hướng dẫn, giám sát của giáo viên và thực hiện khai báo theo yêu cầu. Việc đánh giá tập trung vào quá trình thực hiện, khả năng giải thích, kiểm chứng, cải tiến sản phẩm và mức độ đóng góp thực chất của học sinh", bà Lê Thị Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi (phường An Khánh), giáo viên Tin học được xác định là lực lượng nòng cốt trong triển khai nội dung ứng dụng AI, dữ liệu, thuật toán đơn giản và trải nghiệm thiết kế sản phẩm học tập.

Giáo viên Tin học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xây dựng các bài học theo chủ đề, chuyên đề và hoạt động trải nghiệm AI phù hợp với từng khối lớp. Đồng thời, tham gia xây dựng bài giảng số, video minh họa và ngân hàng học liệu về AI, STEM, kỹ năng số.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, mục tiêu giáo dục AI ở bậc tiểu học là trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng, kỹ năng vận dụng cơ bản, khả năng nhận biết và đánh giá vai trò của AI trong học tập, đời sống. Qua đó, chú trọng rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và sử dụng AI an toàn, có đạo đức, trách nhiệm.

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) triển khai 12 tiết giáo dục AI cốt lõi mỗi lớp trong năm học 2026-2027 thông qua các chuyên đề, lồng ghép vào môn học, hoạt động giáo dục và tổ chức hoạt động theo nhu cầu.

Nhà trường đồng thời tạo điều kiện để học sinh củng cố, vận dụng kiến thức AI trong học tập, trải nghiệm và các hoạt động STEM/STEAM. Việc đánh giá không căn cứ vào mức độ thành thạo một công cụ hoặc nền tảng AI cụ thể, mà tập trung vào khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ và tinh thần trách nhiệm trong thực tiễn.

Chú trọng kỹ năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm

Ở bậc Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ (xã Long Hải) giao tổ Tin học - Công nghệ biên soạn ma trận nội dung 12 tiết chuyên đề, đồng thời hỗ trợ giáo viên bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm tích hợp nội dung giáo dục AI vào các môn học, hoạt động giáo dục và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh.

Nội dung 12 tiết AI cốt lõi được thiết kế theo từng khối lớp. Với học sinh lớp 6, trọng tâm là tính chủ động của con người, quyền riêng tư, nhận biết kiến trúc AI cơ bản và lựa chọn sử dụng AI phù hợp; Ở lớp 7, học sinh tìm hiểu quyền ra quyết định của con người, đánh giá môi trường AI an toàn, đạo đức dữ liệu và xây dựng ý tưởng dự án AI thực tiễn.

Với lớp 8, nội dung tập trung vào phòng tránh rủi ro lạm dụng AI, trách nhiệm giải trình, các chức năng đọc - nghe - nhìn của AI và lập kế hoạch dự án AI. Riêng lớp 9, học sinh được tiếp cận các vấn đề xã hội, phòng chống deepfake, định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI và hoàn thiện sản phẩm AI đơn giản.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ cho biết, nhà trường không tổ chức bài kiểm tra riêng, không xác lập đầu điểm độc lập đối với nội dung AI. Việc đánh giá chủ yếu thông qua quá trình học tập và sản phẩm thực hành. Giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng tính logic, khoa học và khả năng kiểm chứng của học sinh.

Về phía ngành Giáo dục Thành phố, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường cần thống nhất mục tiêu, thời lượng và nội dung giáo dục AI cốt lõi.

Việc triển khai phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, vừa sức, không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục AI cần phù hợp với tâm lý lứa tuổi, yêu cầu cần đạt, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học; bảo đảm tính kế thừa, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục.