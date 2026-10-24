Bắt đầu 'đại tiệc' mua sắm, thanh toán số lớn nhất phố Trần Nhân Tông - Hà Nội

Dù chưa đến ngày công chiếu chính thức nhưng những tin đồn không hay về phần phim mở đầu cho phiên bản “Biên Niên Sử Narnia” của Netflix đã "bay tứ tung". Rằng chất lượng phim rất tệ, đến nỗi phần đầu còn chưa chiếu nhưng phần tiếp theo đã bị "rút ống thở".